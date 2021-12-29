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    У Дніпрі трамвай переїхав жінку та зніс світлофор (відео)

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    Ноги&nbsp;жінки затиснуло під вагоном, і зверху на неї ще впав світлофор - У Дніпрі трамвай переїхав жінку та зніс світлофор (відео)
    Ноги жінки затиснуло під вагоном, і зверху на неї ще впав світлофор
    фото: інформатор

    Трамвай зійшов з колії, і колісні пари розійшлися в різні боки, через що його почало розвертати

    У вівторок ввечері у Дніпрі трамвай маршруту №9 збив, а потім переїхав жінку та повалив на неї світлофор. Про це повідомив «Інформатор».

    Аварія сталася близько 20:00 на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера.

    «За попередньою інформацією, трамвай повертався в депо. На виїзді з Пастера він зійшов з колії, і колісні пари розійшлися в різні боки, через що його почало розвертати. У цей час на тротуарі стояли кілька пішоходів, і трамвай стало нести прямо на них. Одну жінку зачепило, вона впала, і її ноги затиснуло під вагоном, і зверху на неї ще впав світлофор», – йдеться у повідомленні.

    На місці працювали слідчі з ДТП та аварійна бригада, яка розчищала колії. Трамвай частково перекрив проспект Яворницького у бік вокзалу.

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    Теги: ДТП громадський транспорт Дніпро снігопад негода
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    У Дніпрі трамвай переїхав жінку та зніс світлофор (відео)