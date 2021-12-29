У Дніпрі трамвай переїхав жінку та зніс світлофор (відео)
Трамвай зійшов з колії, і колісні пари розійшлися в різні боки, через що його почало розвертати
У вівторок ввечері у Дніпрі трамвай маршруту №9 збив, а потім переїхав жінку та повалив на неї світлофор. Про це повідомив «Інформатор».
Аварія сталася близько 20:00 на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера.
«За попередньою інформацією, трамвай повертався в депо. На виїзді з Пастера він зійшов з колії, і колісні пари розійшлися в різні боки, через що його почало розвертати. У цей час на тротуарі стояли кілька пішоходів, і трамвай стало нести прямо на них. Одну жінку зачепило, вона впала, і її ноги затиснуло під вагоном, і зверху на неї ще впав світлофор», – йдеться у повідомленні.
На місці працювали слідчі з ДТП та аварійна бригада, яка розчищала колії. Трамвай частково перекрив проспект Яворницького у бік вокзалу.
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