У Дніпрі трамвай переїхав жінку та зніс світлофор (відео)

Ноги жінки затиснуло під вагоном, і зверху на неї ще впав світлофор

Трамвай зійшов з колії, і колісні пари розійшлися в різні боки, через що його почало розвертати

У вівторок ввечері у Дніпрі трамвай маршруту №9 збив, а потім переїхав жінку та повалив на неї світлофор. Про це повідомив «Інформатор».

Аварія сталася близько 20:00 на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера.

«За попередньою інформацією, трамвай повертався в депо. На виїзді з Пастера він зійшов з колії, і колісні пари розійшлися в різні боки, через що його почало розвертати. У цей час на тротуарі стояли кілька пішоходів, і трамвай стало нести прямо на них. Одну жінку зачепило, вона впала, і її ноги затиснуло під вагоном, і зверху на неї ще впав світлофор», – йдеться у повідомленні.

На місці працювали слідчі з ДТП та аварійна бригада, яка розчищала колії. Трамвай частково перекрив проспект Яворницького у бік вокзалу.

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