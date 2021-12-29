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    Снігопад в Україні: у двох областях обмежено рух автотранспорту

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    Тимчасово обмежено рух через погіршення погодних умов у кількох областях - Снігопад в Україні: у двох областях обмежено рух автотранспорту
    Тимчасово обмежено рух через погіршення погодних умов у кількох областях
    фото: Укравтодор

    29 грудня у деяких південних областях очікується надзвичайна ожеледь

    Через погіршення погодних умов тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту у Запорізький і Миколаївській областях. Про це інформує пресслужба Укравтодору.

    У Запорізькій області з 18:00 години 28 грудня забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

    У Миколаївській області з 20:30 28 грудня обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000).

    Крім того, 29 грудня у деяких південних областях через ожеледь може буде припинено рух транспорту, попереджає ДСНС.

    «Вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний). Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

    Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.

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    Теги: Харків Маріуполь ДСНС дороги Укравтодор Сімферополь снігопад
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    Снігопад в Україні: у двох областях обмежено рух автотранспорту