Снігопад в Україні: у двох областях обмежено рух автотранспорту

Тимчасово обмежено рух через погіршення погодних умов у кількох областях

29 грудня у деяких південних областях очікується надзвичайна ожеледь

Через погіршення погодних умов тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту у Запорізький і Миколаївській областях. Про це інформує пресслужба Укравтодору.

У Запорізькій області з 18:00 години 28 грудня забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

У Миколаївській області з 20:30 28 грудня обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000).

Крім того, 29 грудня у деяких південних областях через ожеледь може буде припинено рух транспорту, попереджає ДСНС.

«Вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний). Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.