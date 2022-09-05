У Донецьку окупанти знайшли нове джерело поповнення гарматного м’яса

Чоловіків призовного віку з різними захворюваннями силоміць виписують із лікарень

Російські окупанти продовжують проводити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 вересня.

Так, у Донецьку російські загарбники знайшли нове джерело поповнення втрат у живій силі. Нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць виписувати хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.

Також відомо, що вже вкотре військовослужбовці 2-ї армійського корпусу відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях, пропонуючи звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Крім того, Росія взялася мобілізувати на війну безпритульних