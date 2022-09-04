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У Мелітополі окупанти видають повістки місцевим

Ірина Жукевич
glavcom.ua
У Мелітополі окупанти видають повістки місцевим
У Мелітополі рашисти почали роздавати повістки
Фото з відкритих джерел

В окупованому Мелітополі окупанти почали видавати місцевим жителям повістки і примушують воювати на боці ворога

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області місцевим жителям загарбники почали видавати повістки і примушують воювати за Росію, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у Telegram.

Відомо, що використовуючи «туман війни» та навмисне мовчання України про просування на півдні, російські чиновники та пропагандисти посилюють хибні наративи щодо ситуації на Херсонському напрямку.

«В ОРДО обіцяють, що надаватимуть житло всім медичним фахівцям вузької спеціалізації, які наважаться повернутись до окупованих міст, щоб працювати на їх т.зв. владу», – йдеться в повідомленні.

На Луганщині загарбники штучно занизили курс гривні. Ворог хоче зневірити людей у стійкості гривні та в цілому української економіки.

Також міністерство оборони Росії пропонує безоплатно видавати «ветеранам» війни, які воюють проти України, земельні ділянки в Криму. Таким чином ворог планує збільшити показники мобілізації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на захопленому рашистами аеродромі Мелітополя чутно вибухи.

Теги: росія війна Мелітополь Запоріжжя Запорізька область

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