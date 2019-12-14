В Італії суд зобов’язав Facebook відновити сторінку неофашистської партії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партія була заснована наприкінці 1990-х років як клуб прихильників Муссоліні

Італійський суд виніс рішення про те, що соціальна мережа Facebook має відновити сторінку неофашистської партії.

Про це повідомляє EUobserver.

«Суд у Римі вирішив, що Facebook має відновити сторінку неофашистської партії CasaPound та сплатити їй 800 євро за кожен день, поки сторінка не працювала», – йдеться у повідомленні.

Суддя дійшов висновку, що в такий спосіб партія була «виключена з італійського політичного дискурсу».

CasaPound була заснована наприкінці 1990-х років як клуб прихильників Муссоліні.

Повідомляється, що Facebook розглядає варіанти розв’язання проблеми.

Нагадаємо, скандального Макгрегора обізвали в Росії фашистом та притягують до суду.