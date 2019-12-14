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    У світі

    В Італії суд зобов’язав Facebook відновити сторінку неофашистської партії

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    В Італії суд зобов’язав Facebook відновити сторінку неофашистської партії

    Партія була заснована наприкінці 1990-х років як клуб прихильників Муссоліні

    Італійський суд виніс рішення про те, що соціальна мережа Facebook має відновити сторінку неофашистської партії.

    Про це повідомляє EUobserver.

    «Суд у Римі вирішив, що Facebook має відновити сторінку неофашистської партії CasaPound та сплатити їй 800 євро за кожен день, поки сторінка не працювала», – йдеться у повідомленні.

    Суддя дійшов висновку, що в такий спосіб партія була «виключена з італійського політичного дискурсу».

    CasaPound була заснована наприкінці 1990-х років як клуб прихильників Муссоліні.

    Повідомляється, що Facebook розглядає варіанти розв’язання проблеми.

    Нагадаємо, скандального Макгрегора обізвали в Росії фашистом та притягують до суду.

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