Засуджені кримські татари залишаються в РФ без медичної допомоги – Денісова



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Людмила Денісова зазначила, що у Росії порушують міжнародні стандарти щодо засуджених

Денісова звернулася до омбудсмена РФ із проханням допомогти провести медобстеження кримських татар Зеврі Абсеїтова і Рустема Абільтарова

Кримським татарам Зеврі Абсеїтову і Рустему Абільтарову, які перебувають у колонії у Ставропольському краї РФ, не надають необхідної медичної допомоги.

Про це повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Зеврі Абсеїтов має проблеми із зубами і нирками, а також гіпертонію ІІ ступеня, яка без постійного медичного контролю може спричинити інсульт. Рустем Абільтаров має хронічні захворювання – пієлонефрит і ревматоїдний артрит. Окрім того, раніше він переніс мікроінфаркт міокарда. Не дивлячись на існуючі проблеми зі здоров'ям, у порушення міжнародних стандартів утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають належну допомогу нашим співгромадянам», – написала вона.

Денісова розповіла, що «в невідкладному порядку» звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової із проханням «вжити термінових заходів із метою відновлення прав громадян України, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати їм необхідну медичну допомогу».

Омбудсмен зазначила, що кримських татар засудили у справі «Хізб ут-Тахрір».

Раніше Людмила Денісова заявила, що в Російській Федерації утримують в в'язницях близько двох тисяч українців.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.