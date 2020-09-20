У Харкові чоловік потрощив кувалдою мікроавтобус (фото)



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Конфлікт на дорозі закінчився побиттям кувалдою авто і водія

Інцидент стався в суботу в районі Південного вокзалу Харкова

У Харкові водій легковика розбив кувалдою мікроавтобус, з яким у нього раніше стався конфлікт на дорозі. Про подробиці події повідомив Telegram-канал «Труха», а також співробітники Національної поліції.

«Конфлікт на дорозі закінчився побиттям кувалдою авто і водія. Винуватець у чорному авто. У водія буса пошкоджена ліва рука», – повідомили в Telegram-каналі.

Співробітники поліції підтвердили інформацію. Вони повідомили, що о 8:37 на вулиці Благовіщенській помітили, як невідомий чоловік розбиває мікроавтобус кувалдою. Як вдалося з’ясувати, між водіями стався конфлікт ще на дорозі біля міста Пересічне. Водій «корейця» наздогнав Mercedes у Харкові, після чого витягнув кувалду і почав бити скло.

53-річного водія доставили в Холодногірський відділ поліції. На даний момент правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус. В результаті 12 людей постраждали, один загинув.

До слова, в Ужгороді сталася п’яна автопригода, загинула 19-річна дівчина.

Як повідомлялося, 19 вересня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. У авто на ходу відвалилося колесо.