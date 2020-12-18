Увага, розшук! У Києві зник безвісти 14-річний хлопчик (фото)
Підліток пішов із дому 16 грудня і не повернувся
Деснянським Управлінням поліції в Києві розшукується 14-річний Денис Чорноус.
Підліток 16 грудня пішов із дому за місцем проживання в Києві та по теперішній час не повернувся. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Прикмети хлопчика: на вигляд 14-16 років, зріст приблизно 173 см, худорлявої статури, волосся світле, коротко стрижене.
Був одягнений: помаранчева куртка, чорні штани та чорні кросівки.
«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.