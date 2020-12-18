Увага, розшук! У Києві зник безвісти 14-річний хлопчик (фото)

Підліток пішов із дому 16 грудня і не повернувся

Деснянським Управлінням поліції в Києві розшукується 14-річний Денис Чорноус.

Підліток 16 грудня пішов із дому за місцем проживання в Києві та по теперішній час не повернувся. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Прикмети хлопчика: на вигляд 14-16 років, зріст приблизно 173 см, худорлявої статури, волосся світле, коротко стрижене.

Був одягнений: помаранчева куртка, чорні штани та чорні кросівки.

Розшукується Денис Чорноус, 2006 року народження

«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.