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    Увага, розшук! У Києві зник безвісти 14-річний хлопчик (фото)

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    Поліція розшукує зниклого хлопчика - Увага, розшук! У Києві зник безвісти 14-річний хлопчик (фото)
    Поліція розшукує зниклого хлопчика
    Фото з відкритих джерел

    Підліток пішов із дому 16 грудня і не повернувся

    Деснянським Управлінням поліції в Києві розшукується 14-річний Денис Чорноус.

    Підліток 16 грудня пішов із дому за місцем проживання в Києві та по теперішній час не повернувся. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Прикмети хлопчика: на вигляд 14-16 років, зріст приблизно 173 см, худорлявої статури, волосся світле, коротко стрижене.

    Був одягнений: помаранчева куртка, чорні штани та чорні кросівки.

    Розшукується Денис Чорноус, 2006 року народження
    Розшукується Денис Чорноус, 2006 року народження

    «При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.

    Теги: Національна поліція України Київ діти кияни розшук
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