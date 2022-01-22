  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Харкові горить юридична академія (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого сталася пожежа - У Харкові горить юридична академія (відео)
    В навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого сталася пожежа
    фото: ДСНС

    Навчальний корпус академії намагаються загасити рятувальники

    У Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. . Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Пожежа почалась сьогодні о 10:00.

    Як повідомили в ДСНС, було виявлено сильне задимлення, а в 10:30 виявлено осередок пожежі на горищі.

    Наразі подано стволи на гасіння та захист покрівлі. Попередньо жертв та постраждалих немає.

    До гасіння залучено 40 осіб та 10 од. техніки.

    До слова, кількома днями раніше у Києві у Солом'янському районі під час пожежі евакуювали чоловіка з численними опіками й знайшли тіло жінки.

    Нагадаємо, під час пожежі у Голосіївському районі постраждала жінка.

    Теги: Харків пожежа ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові горить юридична академія (відео)