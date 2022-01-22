У Харкові горить юридична академія (відео)

Навчальний корпус академії намагаються загасити рятувальники

У Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. . Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежа почалась сьогодні о 10:00.

Як повідомили в ДСНС, було виявлено сильне задимлення, а в 10:30 виявлено осередок пожежі на горищі.

Наразі подано стволи на гасіння та захист покрівлі. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 40 осіб та 10 од. техніки.

До слова, кількома днями раніше у Києві у Солом'янському районі під час пожежі евакуювали чоловіка з численними опіками й знайшли тіло жінки.

Нагадаємо, під час пожежі у Голосіївському районі постраждала жінка.