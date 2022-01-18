Під час пожежі у Голосіївському районі постраждала жінка (фото)

Вогонь в одноповерховому будинку виник на горищі

Столичні вогнеборці загасили вогонь у приватному будинку на Саперній слобідці. Вогонь в одноповерховому будинку виник на горищі, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС м. Києва.

«18 січня о 13:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на Стратегічному шосе, що у Голосіївському районі столиці.

До місця виклику було направлено вогнеборці восьмої Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла на території приватної садиби на горищі 1-поверхового будинку розміром 5х 7 м. Не гаючи часу, бійці приступили до гасіння пожежі.

О 14:14 пожежу локалізували на площі 35 кв. м, а о 14:44 – ліквідували», – зазначається у повідомленні.

У ході розвідки рятувальники виявили жінку, яка намагалася вийти з охопленого полум’ям будинку. Її з опіками обличчя та рук госпіталізували до лікарні.

«До прибуття рятувальників, опіки обличчя та верхніх кінцівок рук 1 ступеню отримала жінка 1938 року народження, яку було госпіталізовано до Київської міської лікарні № 2», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану.

Нагадаємо, на автостоянці в Києві сталася пожежа з вибухом. Уніч на понеділок, 3 січня, сталась пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці.

До слова, 9 січня сталась пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Братиславській 36/2 у Деснянському районі столиці. Рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху.

5 січня сталась пожежа в офісному приміщенні на вул. Московській, 5/2Б у Печерському районі столиці.