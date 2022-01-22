«Що робити і куди бігти?» Як Харків пережив панічну атаку

Інтерв’ю Зеленського у The Washington Post схвилювало не лише Харківщину

«Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення». Такі слова президента України Володимира Зеленського з інтерв’ю американській газеті The Washington Post викликали резонанс і тривогу не тільки в Харкові, а й по всій Україні. Адже ще 19 січня глава держави у відеозверненні намагався заспокоїти співвітчизників, закликав не піддаватися паніці і збиратися у травні на шашлики. А вже за пару діб заявив про «можливий напад і окупацію» Росією українського міста.

«Главком» розбирався, що ж насправді сказав президент, як у Харкові сприйняли слова Зеленського про можливу окупацію міста і чи готова перша столиця дати відсіч Путіну.

Що насправді сказав президент?

У п’ятницю, 21 січня зранку українські ЗМІ поширили фрагменти інтерв’ю президента Зеленського газеті The Washington Post, зокрема особливу увагу медіа привернули припущення глави держави про те, що Росія може окупувати Харків і саме це стане початком повномасштабної війни. Варто одразу зауважити, що таку думку Володимир Зеленський висловив у відповідь на запитання журналіста американського видання, який попросив назвати частини країни, які може захопити Путін і змоделювати найгірший сценарій. У підсумку журналісти вирвали слова глави держави із контексту запитання, а пересічні українці прочитали слова президента саме так, як їм її подали вітчизняні ЗМІ. Тому більшість побачила у цій цитаті пряме повідомлення про напрямок майбутнього вторгнення Росії, хоча насправді це були лише розміркування про те, що Росія може вторгнутись в Україну з боку Харкова.

Фрагмент інтерв’ю Зеленського Чи переймаєтеся ви тим, що росіяни мають на меті захопити певні частини вашої країни, і якщо так, то які частини? Чи можуть вони спробувати побудувати сухопутний міст з Криму в Росію, через Маріуполь...? Який найгірший сценарій? Насправді, якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, то, звісно, вона зробить це на тих територіях, де історично є люди, які раніше мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. Харків має понад 1 млн. громадян. Це не буде просте завдання; це стане початком великомасштабної війни.

Соцмережі і політичні опоненти одразу розкритикували заяву глави держави. Але не через визнання того, що Росія може окупувати частину території України, що, в принципі не є новиною вже вісім років, а від того, що слова президента суперечать його ж заявам, озвученим напередодні у відеозверненні до народу.

Нагадаємо, Зеленський закликав ЗМІ «не повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра, оскільки «це її не зупинить», а людей не піддаватися паніці і краще готуватися до шашликів у травні, аніж до війни.

«То все в порядку, чи не все в порядку? Між собою конфліктують ці два меседжі», – пояснює у розмові з «Главкомом» двоякість меседжів глави держави, які спровокували реальну паніку, депутат Харківської обласної ради від «Блоку Світличної «Разом!» Дмитро Булах.

Ігор Терехов запевнив харків'ян: Панікувати не треба (фото: objectiv.tv)

Реакція керівництва Харкова і області

Неоднозначна заява президента у впливовій світовій пресі змусила владу Харкова, який розташований за 30 км до російського кордону, реагувати на неї. Обласні та міські керівники вчора почали давати позитивні сигнали харків’янам. Мер обласного центру Ігор Терехов запевнив мешканців: панікувати не треба. Він заявив, що у разі потреби на захист свого міста стануть не тільки харків'яни, а й усі українці. «Ми нікому не дамо захопити Харків — ніякої Росії. Тому в Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не зазіхають», – сказав Терехов.

Прокоментував слова президента і очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на території Харківської області на сьогодні ніяких позаштатних дій або ситуацій немає, як і підстав для паніки.

«За Харків ніхто не буде боротися»

Але обережні і заспокійливі заяви керівників міста і області не заспокоїли навіть місцевих депутатів, з якими вчора зв’язався «Главком». За словами депутата Булаха, містяни «сприйняли заяву (президента) так, що за Харків ніхто не буде боротися». Він каже, що між собою люди спілкуються на цю тему, переймаються ситуацією. «Навіть мені батько телефонував з іншого міста із запитаннями… Звичайні люди дещо дезорієнтовані, шукаючи відповіді на запитання: що робити у часу «Ч», – каже Булах.

Депутат Харківської облради від «Європейської солідарності», учасник російсько-української війни Анатолій Козловський висловлюється більш відверто: він каже, що спостерігає паніку і провокації. «Мені подзвонили багато знайомих: питають, що робити, куди бігти?», – розповів він «Главкому. За словами депутата, у місті активізувалися антиукраїнські настрої. Нібито працівників неназваних державних компаній проросійські керівники та співробітники вже провокують словами: «Наші прийдуть, чи готовий ти…?». Козловський додає, що противників України у місті і області приблизно третина. Він також визнає, що активізувалась і патріотично налаштована частина населення.

Соратник президента депутат Харківської міськради від «Слуги народу» Олександр Котуков натомість ніякої паніки не бачить. «Це було припущення президента. У нас усе спокійно, паніки немає… Ми в таких умовах живемо уже сім-вісім років: принципово нічого для харків’ян не змінилося», – міркує він у розмові з «Главкомом». Каже, що інтерв’ю президента не читав, оскільки весь день був зайнятий.

У найбільш популярній політичний силі Харкова «Блоці Кернеса – Успішний Харків!» воліють не коментувати заяву президента взагалі. Депутатка Вікторія Китайгородська вважає, що їй «не дуже зручно на цю тему розмовляти», а її колега Неллі Казанжиєва повідомила, що взагалі нічого не чула про заяву президента американській газеті, бо «займається питаннями житлово-комунального господарства».

Голова фракції ОПЗЖ в Харківській облраді Сергій Гладкоскок вважає заяву Зеленського передчасною і неправильною. «Не можна головнокомандуючому говорити про те, що можливий напад. Бо сьогодні багато наших мешканців бояться, лякаються, живуть у напруженні», – зазначив політик у коментарі «Главкому». Він не вірить, що з боку Росії буде повномасштабна агресія, каже, що особисто спокійний. «Відкритих військових дій не буде», – переконаний Гладкоскок.

Що далі?

Всі опитані «Главкомом» депутати Харкова і області завили, що евакуйовуватися не збираються. А депутат Дмитро Булах навіть розгледів у заяві президента про можливу окупацію Харкова позитив. «До сьогоднішнього дня всі жили своїм звичайним життям. Було враження, що людей не дуже хвилює, що у нас на кордоні відбувається. А сьогодні почали цікавитися, «дивитися вгору», за аналогією із популярним фільмом, воліють зрозуміти своє місце», – каже він.

Проте колега Булаха по фракції у Харківській міськради Ігор Черняк констатує: шукаючи відповіді на безпекові питання, багато містян їх не знаходять. «Переважна більшість людей не володіють інформацією ані щодо об’єктів укриття, ані про розміщення об’єктів цивільної оборони», – констатує депутат. Він сподівається, що заява президента і тривога людей, яку вона спричинила, покращать інформованість людей і організацію територіальної оборони міста і області. Якраз учора регіон відвідала віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, у програмі її візиту були й ці питання.

Михайло Глуховський, «Главком»