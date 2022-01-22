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    У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром (відео 18+)

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    Чоловіки вийшли з маршрутки і гамселили одне одного просто на узбіччі проїжджої частини - У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром (відео 18+)
    Чоловіки вийшли з маршрутки і гамселили одне одного просто на узбіччі проїжджої частини
    скріншот із відео

    Причиною конфлікту став затиснутий дверима пакет

    У Харкові конфлікт між водієм маршрутки та пасажиром закінчився бійкою. Відео інциденту опублікував місцевий Телеграм-канал «Харьков Live».

    За словами авторів відео, конфлікт між чоловіками спалахнув нібито через те, що водій надто швидко закрив двері та затиснув пакет пасажира.

    Пасажирові це не сподобалося, про що він голосно сказав. На фразу «Заснув, чи що» чоловік відповів нецензурно.

    На цьому перше відео уривається, а на іншому вже видно, як чоловіки гамселять одне одного біля маршрутки на узбіччі проїжджої частини.

    Нагадаємо, раніше у Києві охоронець паркінгу побив водія (фото).

    Також у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки (відео 18+).

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    Теги: Харків водій чоловік
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    У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром (відео 18+)