Аваков вважає, що Зеленський погарячкував у новому зверненні

На думку колишнього міністра, президенту варто було інакше будувати свій виступ під час відеозвернення

Відеозвернення президента Зеленського було невдалим, а його нещодавнє припущення щодо захоплення Росією Харкова не має достатніх підстав. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

На думку колишнього міністра, президенту варто було інакше будувати свій виступ під час відеозвернення.

«А що мав сказати президент? На що я від нього чекав у цьому зверненні? Ну, по-перше, не розмовляти з людьми, з нами, українцями, як з малими дітьми. Бо ця розмова була або з нетямущою дитиною, або із серйозно хворою людиною під назвою «Все буде добре». Потрібно сказати правду: ситуація непроста, ситуація важка, але ми робимо конкретні кроки, і, окрім того, ми значно сильніші», – зазначив Аваков.

Також Аваков, який багато років прожив у Харкові і починав там політичну кар’єру, запевнив, що припущення президента про захоплення Росією Харкова є недолугим і насправді у росіян немає шансів окупувати це місто, до того ж їх попередня спроба взяти Харків під контроль у 2014 році не мала успіху.

Аваков окремо закликав харків'ян демонструвати росіянам, що вони не зможуть захопити місто.

Раніше повідомлялося, що Аваков розгромив пресконференцію Зеленського.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському виданню The Washington Post президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що російська армія може окупувати Харків на підставі «захисту російськомовного населення».

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова».

У зверненні до нації 19 січня Зеленський закликав українців не панікувати, «вірити не чуткам, а офіційним джерелам», а також попросив ЗМІ не сіяти паніку, висвітлюючи російську воєнну загрозу.

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