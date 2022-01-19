Нічна пожежа у Києві: загинула жінка, а чоловік госпіталізований

По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в побутівці, розміром 3х5м

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органам

У Києві у Солом'янському районі під час пожежі евакуювали чоловіка з численними опіками й знайшли тіло жінки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«19 січня о 03:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вул. Західній, 4, що у Солом’янському районі столиці.

На місце події прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в побутівці, розміром 3х5 м. Вогнеборці відразу ж приступили до ліквідації пожежі. Під час гасіння загоряння, бійці виявили тіло жіночої статі 1980 року народження. Крім того, рятувальники передали лікарям чоловіка 1970 року народження з попереднім діагнозом – опіки голови та верхніх кінцівок, якого госпіталізовано до опікового центру», – зазначається у повідомленні.

На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 осіб особового складу.

Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами.

Нагадаємо, під час пожежі у Голосіївському районі постраждала жінка.

Як раніше повідомлялося, у Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану.

Нагадаємо, на автостоянці в Києві сталася пожежа з вибухом. Уніч на понеділок, 3 січня, сталась пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці.