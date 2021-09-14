У Харкові на висоті зупинилися «американські гірки» (відео)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

Відвідувачі атракціону самостійно спустилися сходами

У понеділок, 13 вересня, в харківському парку Горького на висоті зупинився атракціон «американські гірки». У результаті інциденту ніхто не постраждав, пише місцеве видання Newsroom.

Як повідомили очевидці, відвідувачі атракціону самостійно спустилися сходами.

У пресслужбі парку Горького підтвердили факт інциденту та відзначили, що технічний відділ встановлює причину неполадки.

«Атракціон зупинився при підйомі з невідомої поки причини. Оператори допомогли спуститися гостям, перезапустили атракціон у тестовому режимі. Він працює нормально, відвідувачі змогли після тесту покататися. Технічний відділ займається пошуком причин», – повідомив прессекретар парку Андрій Кравченко.