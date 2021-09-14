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    У Харкові на висоті зупинилися «американські гірки» (відео)

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    В результаті інциденту ніхто не постраждав - У Харкові на висоті зупинилися «американські гірки» (відео)
    В результаті інциденту ніхто не постраждав
    скріншот з відео

    Відвідувачі атракціону самостійно спустилися сходами

    У понеділок, 13 вересня, в харківському парку Горького на висоті зупинився атракціон «американські гірки». У результаті інциденту ніхто не постраждав, пише місцеве видання Newsroom.

    Як повідомили очевидці, відвідувачі атракціону самостійно спустилися сходами.

    У пресслужбі парку Горького підтвердили факт інциденту та відзначили, що технічний відділ встановлює причину неполадки.

    «Атракціон зупинився при підйомі з невідомої поки причини. Оператори допомогли спуститися гостям, перезапустили атракціон у тестовому режимі. Він працює нормально, відвідувачі змогли після тесту покататися. Технічний відділ займається пошуком причин», – повідомив прессекретар парку Андрій Кравченко.

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    Теги: Харків відпочинок парк атракціон
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    У Харкові на висоті зупинилися «американські гірки» (відео)