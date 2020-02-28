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    На Дніпропетровщині згорів дитячий атракціон

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    Ніхто під час пожежі в Кам'янську не постраждав - На Дніпропетровщині згорів дитячий атракціон
    Ніхто під час пожежі в Кам'янську не постраждав

    У дитячому лабіринті вогонь знищив стіни

    У місті Кам’янське на Дніпропетровщині загорівся дитячий атракціон. Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    «28 лютого о 14:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі на дитячому атракціоні, який розташований у міському парку культури та відпочинку на вулиці Курській, Заводського району міста Кам’янське», – сказано у повідомленні.

    Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині атракціону дитячий лабіринт. У зимовий період атракціон не експлуатується, тому відвідувачів під час виникнення пожежі не було.

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    На Дніпропетровщині згорів дитячий атракціон
    На Дніпропетровщині згорів дитячий атракціон
    На Дніпропетровщині згорів дитячий атракціон

    Вогнем знищено оздоблення стін з ПВХ-тканини. Загальна площа пожежі становила 50 кв. м.

    Пожежу локалізовано о 14:54 та ліквідовано о 14:58.

    Ніхто під час пожежі не постраждав. 

    Нагадаємо, у п'ятницю на Чернігівщині горів військовий полігон. Постраждали троє військовослужбовців.

     

    пожежа ДСНС рятувальники Дніпропетровщина атракціон
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