На Дніпропетровщині згорів дитячий атракціон



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Ніхто під час пожежі в Кам'янську не постраждав

У дитячому лабіринті вогонь знищив стіни

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині загорівся дитячий атракціон. Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

«28 лютого о 14:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі на дитячому атракціоні, який розташований у міському парку культури та відпочинку на вулиці Курській, Заводського району міста Кам’янське», – сказано у повідомленні.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині атракціону дитячий лабіринт. У зимовий період атракціон не експлуатується, тому відвідувачів під час виникнення пожежі не було.

Вогнем знищено оздоблення стін з ПВХ-тканини. Загальна площа пожежі становила 50 кв. м.

Пожежу локалізовано о 14:54 та ліквідовано о 14:58.

Ніхто під час пожежі не постраждав.

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