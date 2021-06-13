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    На Миколаївщині карусель покалічила трьох людей

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    Поліція спілкується із власниками атракціону та постраждалими&nbsp; - На Миколаївщині карусель покалічила трьох людей
    Поліція спілкується із власниками атракціону та постраждалими 
    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    Поліція шукає винних

    У Вознесенську, що на Миколаївщині, несправний атракціон травмував трьох людей. Інцидент трапився під час святкування дня міста, повідомляє офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області.

    Під час руху каруселі відімкнулося кріплення безпеки та піднялась огорожа. Через це забої отримали троє громадян – 28-ми, 29-ти та 21-го років.

    Ще один чоловік 33-х років порізав руку, розбивши скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон. Життю та здоров'ю потерпілих наразі нічого не загрожує.

    Поліція спілкується із власниками атракціону та постраждалими, перевіряє документацію, опитує свідків, встановлює місцезнаходження оператора і касира, а також з’ясовує усі обставини події.

    Як повідомлялося раніше у селищі Кирилівка в Запорізькій області з ладу вийшла ланцюгова карусель, унаслідок чого люди опинилися заблокованими на висоті понад 20 метрів.

    Також нещодавно у Луцьку рятувальникам довелося знімати людей із колеса огляду, яке зупинилося під час роботи.

    Теги: Національна поліція України трагедія Миколаївщина атракціон
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    На Миколаївщині карусель покалічила трьох людей