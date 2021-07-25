В Північній Ірландії атракціон в парку розваг впав на людей (відео)

За даними швидкої допомоги постраждали шість осіб

Атракціон Star Flyer упав на людей в парку розваг Planet Fun в Північній Ірландії та потрапив на відео, яке з’явилося на YouTube-каналі Breaking News Now.

Парк атракціонів знаходиться в гавані Каррікфергус на північному березі Белфастського озера. У суботу, 24 липня, близько 18:00 на одному з атракціонів стався збій. Механізм вилетів за межі периметра, вдарився у будову і звалився на людей.

За даними Служби швидкої допомоги Північній Ірландії (NIAS), в цілому постраждали шість чоловік. На місце події прибули чотири бригади швидкої допомоги. Двоє дітей були доставлені в Королівську лікарню Белфаста, а одна дитина – в районну лікарню Антрім. Їх травми не загрозливі для життя. Решта відвідувачів парку отримали легкі ушкодження і відмовилися від госпіталізації.

«Кілька людей, в тому числі діти, були доставлені в лікарню, на щастя, ніхто з них не отримав травм, що загрожують життю», – підкреслив міністр охорони здоров’я Північної Ірландії Робін Суонн.

Свідки події розповіли виданню The Sun: вони настільки злякалися, що більше не зможуть відвідувати парки розваг.

«Все гойдалки трималися на мотузках, і в один момент всі почали падати. Це було жахливо», – поділився свідок.

Представник компанії Planet Fun, у якої є ліцензія на проведення ярмарку розваг, уточнив, що розслідувати інцидент буде спеціальна комісія. Компанія має намір співпрацювати з експертами на всіх етапах.