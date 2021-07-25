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    В Північній Ірландії атракціон в парку розваг впав на людей (відео)

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    Розслідувати інцидент буде спеціальна комісія - В Північній Ірландії атракціон в парку розваг впав на людей (відео)
    Розслідувати інцидент буде спеціальна комісія
    Фото The Sun

    За даними швидкої допомоги постраждали шість осіб

    Атракціон Star Flyer упав на людей в парку розваг Planet Fun в Північній Ірландії та потрапив на відео, яке з’явилося на YouTube-каналі Breaking News Now.

    Парк атракціонів знаходиться в гавані Каррікфергус на північному березі Белфастського озера. У суботу, 24 липня, близько 18:00 на одному з атракціонів стався збій. Механізм вилетів за межі периметра, вдарився у будову і звалився на людей.

    За даними Служби швидкої допомоги Північній Ірландії (NIAS), в цілому постраждали шість чоловік. На місце події прибули чотири бригади швидкої допомоги. Двоє дітей були доставлені в Королівську лікарню Белфаста, а одна дитина – в районну лікарню Антрім. Їх травми не загрозливі для життя. Решта відвідувачів парку отримали легкі ушкодження і відмовилися від госпіталізації.

    «Кілька людей, в тому числі діти, були доставлені в лікарню, на щастя, ніхто з них не отримав травм, що загрожують життю», – підкреслив міністр охорони здоров’я Північної Ірландії Робін Суонн.

    Свідки події розповіли виданню The Sun: вони настільки злякалися, що більше не зможуть відвідувати парки розваг.

    «Все гойдалки трималися на мотузках, і в один момент всі почали падати. Це було жахливо», – поділився свідок.

    Представник компанії Planet Fun, у якої є ліцензія на проведення ярмарку розваг, уточнив, що розслідувати інцидент буде спеціальна комісія. Компанія має намір співпрацювати з експертами на всіх етапах.

    Теги: діти ліцензія Ірландія чоловік парк атракціон
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    В Північній Ірландії атракціон в парку розваг впав на людей (відео)