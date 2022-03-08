Влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців

Актовий запис про шлюб складається відділом державної реєстрації в день отримання заяви від військовослужбовця

Кабінет міністрів спростив укладення шлюбів із військовослужбовцями за їхньої відсутності під час реєстрації. Про це свідчить урядова постанова від 7 березня.

Нововведення стосуються наречених із числа військовослужбовців:

Збройних Сил,

Служби безпеки,

Служби зовнішньої розвідки,

Державної прикордонної служби,

Управління державної охорони,

Національної гвардії,

іншого військового формування, утвореного відповідно до законів України,

Державного бюро розслідувань,

Державної кримінально-виконавчої служби,

Національного антикорупційного бюро,

Бюро економічної безпеки.

Для того, щоб зареєструвати шлюб, наречений (наречена) пишуть заяву, яка має містити відомості про нього та про особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, громадянство. У разі обрання прізвища нареченого (нареченої) або приєднання до свого прізвища прізвища нареченого (нареченої) – також вказуються відомості про обране прізвище.

Далі заява нареченого (нареченої) подається безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису на відповідній заяві та передає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану чи територіальні органи міністерства юстиції, до яких надсилаються заяви про державну реєстрацію шлюбу чи акти, забезпечують пересилання таких документів до відповідних відділів державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою електронних засобів телекомунікації. Оригінали заяв про державну реєстрацію шлюбу чи актів невідкладно передаються до відповідних відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

Актовий запис про шлюб складається відділом державної реєстрації актів цивільного стану в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу від військовослужбовця.

На підставі складеного актового запису про шлюб подружжю або одному з них у день звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, видається відповідне свідоцтво.

Акти, які складені з 24 лютого 2022 р. до набрання чинності цією постановою та не містять усі передбачені цією постановою відомості (крім прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дати народження обох наречених), вважаються дійсними для проведення державної реєстрації шлюбу у визначеному цією постановою порядку.

Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.