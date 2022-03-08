Янукович «ожив» та звернувся до Зеленського

Янукович: «Я добре розумію, що у вас багато «порадників», але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття»

Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «за всяку ціну зупинити кровопролиття». Звернення Януковича оприлюднили російські ЗМІ.

«Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського... Я добре розумію, що у вас багато «порадників», але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході», ‒ завив Янукович.

Як раніше повідомлялося, Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до спецоперації. Його хочуть призначити «президентом України»