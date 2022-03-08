  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Янукович «ожив» та звернувся до Зеленського

    Янукович шантажує Зеленського: пропонує здатися, аби зупинити кровопролиття - Янукович «ожив» та звернувся до Зеленського
    Янукович шантажує Зеленського: пропонує здатися, аби зупинити кровопролиття
    фото: YouTube

    Янукович: «Я добре розумію, що у вас багато «порадників», але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття»

    Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «за всяку ціну зупинити кровопролиття». Звернення Януковича оприлюднили російські ЗМІ.

    «Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського... Я добре розумію, що у вас багато «порадників», але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході», ‒ завив Янукович.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Янукович «ожив» та звернувся до Зеленського
    Янукович «ожив» та звернувся до Зеленського

    Як раніше повідомлялося, Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до спецоперації. Його хочуть призначити «президентом України»

    Читайте також: Чому Януковича в Україні не чекають з хлібом-сіллю
    Теги: Росія окупанти Віктор Янукович війна Володимир Зеленський #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Янукович «ожив» та звернувся до Зеленського