Обстріл Харкова: за день окупанти вбили 10 мирних жителів

У Харкові за добу загинули 10 мирних мешканців

Загальна кількість жертв російської агресії серед мирного населення міста сягнула 143, з яких п'ятеро дітей

У понеділок, 7 березня, внаслідок обстрілів Харкова Російською Федерацією загинули 10 мирних жителів. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

Загальна кількість жертв російської агресії серед мирного населення міста сягнула 143 особи.

«На 18.00 07.03.2022 загинули, за наявними даними, 143 цивільні особи, з яких п'ятеро дітей. За останню добу загинули 10 людей. Вічна і світла пам'ять усім загиблим», – написав Болвінов.

У Харкові місцеві мешканці змушені ховатися в укриттях, але в перервах між повітряними тривогами, є сміливці, які фіксують на фото злочини путінського режиму.

Нагадаємо, в Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.