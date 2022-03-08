Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом із Харківщини – Генпрокуратура

Окупант спрямував смерть на землю, де народився…

Воєнний злочин не зійде катові з рук, його чекає суд в Гаазі

Російський генерал, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (Харківська область). Про це поінформувала у Тwitter генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Генерал РФ, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (Харківська область). Прокуратура України невпинно працює над притягненням до відповідальності осіб, які вчиняють воєнні злочини. Гаага», – написала генпрокурорка.

Генерал РФ, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (Харківська область). Прокуратура України невпинно працює над притягненням до відповідальності осіб, які вчиняють воєнні злочини. Гаага. pic.twitter.com/Ef9GKhSLNx — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 7, 2022

При цьому вона не зазначила імені загарбника.

Нагадаємо, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.

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