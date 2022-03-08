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    Події в Україні

    Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом із Харківщини – Генпрокуратура

    Окупант спрямував смерть на землю, де народився&hellip; - Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом із Харківщини – Генпрокуратура
    Окупант спрямував смерть на землю, де народився…
    фото: ДСНС

    Воєнний злочин не зійде катові з рук, його чекає суд в Гаазі

    Російський генерал, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (Харківська область). Про це поінформувала у Тwitter генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    «Генерал РФ, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (Харківська область). Прокуратура України невпинно працює над притягненням до відповідальності осіб, які вчиняють воєнні злочини. Гаага», – написала генпрокурорка.

    При цьому вона не зазначила імені загарбника.

    Нагадаємо, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.

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    Теги: Харків прокуратура суд смерть злочин Ірина Венедіктова
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    Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом із Харківщини – Генпрокуратура