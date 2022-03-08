Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом із Харківщини – Генпрокуратура
Воєнний злочин не зійде катові з рук, його чекає суд в Гаазі
Російський генерал, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (Харківська область). Про це поінформувала у Тwitter генпрокурорка Ірина Венедіктова.
«Генерал РФ, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (Харківська область). Прокуратура України невпинно працює над притягненням до відповідальності осіб, які вчиняють воєнні злочини. Гаага», – написала генпрокурорка.
Генерал РФ, який віддав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (Харківська область). Прокуратура України невпинно працює над притягненням до відповідальності осіб, які вчиняють воєнні злочини. Гаага. pic.twitter.com/Ef9GKhSLNx— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 7, 2022
При цьому вона не зазначила імені загарбника.
Нагадаємо, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.