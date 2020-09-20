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    Події в Україні

    У Харкові перекинувся будівельний кран з машиністом

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    У Харкові перекинувся будівельний кран з машиністом
    Фото пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області

    Усі обставини даного випадку з’ясовують працівники Нацполіції

    У Харкові перекинувся будівельний кран, в кабіні якого знаходився чоловік. Крановика деблоковували рятувальники. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

    «20 вересня о 9:56 на номер «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Велико-Бурлуцька,14, на території ТОВ «Укрвентсистема», Індустріального району перекинувся кран в кабіні, якого знаходився чоловік, який був затиснутий між конструкціями кабіни. На місце пригоди прибули співробітники ДСНС на аварійно рятувальному автомобілі та автокран. За допомогою гідравлічного обладнання під наглядом лікарів було деблоковано крановика», – йдеться у повідомленні.

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    У Харкові перекинувся будівельний кран з машиністом
    У Харкові перекинувся будівельний кран з машиністом
    У Харкові перекинувся будівельний кран з машиністом
    Фото пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області

    Зазначається, що постраждалого доставили до 4-ї міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

    Повідомляється, що усі обставини даного випадку з’ясовують працівники Нацполіції.

    Нагадаємо, у четвер, 9 липня, на майданчику «Київметробуду», де ведеться будівництво метро на Виноградар, впав будівельний автокран. За попередніми даними, ніхто із робітників не постраждав.

    До слова, на Сумщині розбився літак, пілот загинув.

    Як повідомлялося, 2 серпня, на судноверфі в місті Вішахапатнам індійського штату Андхра-Прадеш 11 робітників загинули внаслідок падіння підйомного крана, установкою якого вони займалися.

    Харків ДСНС будівництво рятувальники
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