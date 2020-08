В Індії впав підйомний кран, загинули 11 робітників (відео)

Судноверф закупила цей кран вагою близько 70 тонн два роки тому, але так і не ввела його в експлуатацію

На судноверфі в місті Вішахапатнам індійського штату Андхра-Прадеш 11 робітників загинули внаслідок падіння підйомного крана, установкою якого вони займалися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Падіння сталося, коли близько 20 робітників здійснювали монтаж крана і пусконалагоджувальні роботи. За даними поліції, з 11 загиблих четверо були співробітниками судноверфі Hindustan Shipyard, решта – робітники підрядної організації.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI