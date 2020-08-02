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    У світі

    В Індії впав підйомний кран, загинули 11 робітників (відео)

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    Падіння сталося, коли близько 20 робітників здійснювали монтаж крана і пусконалагоджувальні роботи - В Індії впав підйомний кран, загинули 11 робітників (відео)
    Падіння сталося, коли близько 20 робітників здійснювали монтаж крана і пусконалагоджувальні роботи
    Фото: indiablooms.com

    Судноверф закупила цей кран вагою близько 70 тонн два роки тому, але так і не ввела його в експлуатацію

    На судноверфі в місті Вішахапатнам індійського штату Андхра-Прадеш 11 робітників загинули внаслідок падіння підйомного крана, установкою якого вони займалися.

    Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

    Падіння сталося, коли близько 20 робітників здійснювали монтаж крана і пусконалагоджувальні роботи. За даними поліції, з 11 загиблих четверо були співробітниками судноверфі Hindustan Shipyard, решта – робітники підрядної організації.

    Як повідомляється, судноверф закупила цей кран вагою близько 70 тонн два роки тому, але так і не ввела його в експлуатацію. Нещодавно підприємство віддало на аутсорсинг виконання робіт з установки конструкції.

    Влада штату Андхра-Прадеш, що на сході Індії, розпорядилася провести розслідування причин інциденту.

    Нагадаємо, у четвер, 9 липня, на майданчику «Київметробуду», де ведеться будівництво метро на Виноградар, впав будівельний автокран. За попередніми даними, ніхто із робітників не постраждав.

    будівництво Індія розслідування
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