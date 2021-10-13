У Харкові прощаються з музикантом Міськом Барбарою (фото)

Попрощатися з музикантом до храму у Харкові приїхали кілька десятків людей – журналісти, музиканти, артисти

Скорботна церемонія проходить у Свято-Дмитрівському храмі

Сьогодні, 13 жовтня, у Харкові прощаються з музикантом та співзасновником гурту «Мертвий півень» Михайлом Барбарою, відомим усім як Місько Барбара.

Скорботна церемонія проходить у Свято-Дмитрівському храмі, що на Полтавському шляху.

Попрощатися з музикантом до храму у Харкові приїхали кілька десятків людей – журналісти, музиканти, артисти.

На прощанні з Барбарою – його друзі та колеги, серед яких письменник Сергій Жадан, журналіст Богдан Логвиненко, радник голови правління Суспільного Зураб Аласанія, народний депутат Микола Княжицький, ведучий і музикант Роман Чайка, який грав у «Мертвому півні», повідомляє «Суспільне».

Чайка дізнався про смерть Міська після свого ефіру та спочатку не повірив: «Думав, це якийсь дурнуватий жарт. Місько був Міськом завжди. Він був однаковим за сценою і на сцені», – зазначив Чайка.

За словами Романа, учасники гурту думали про нові проєкти. «Ми навіть якось думали, а давайте, може, подумаємо, як це мало би бути – не одноразове повернення на один концерт, але щось трохи більше. Багато чого недосказаного, це було все в ідеях, фразах, як казав Місько, на питання, ви ще будете разом з «Мертвим півнем» виступати, він казав: ніколи не кажи «ніколи». Людина може все, що хочете, запланувати. Бог поміняє», – сказав Чайка.

Зі слів лікарів, які відомі Чайці, смерть Міська настала через інфаркт. Не всі, хто хотів попрощатися з Барбарою, змогли приїхати до Харкова, сказав ведучий. Частина близьких музиканту людей проживає за кордоном.

Поховають співака на міському цвинтарі №2 у Харкові на вулиці Пушкінській, 102.

Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 1971 року. У 1989 році став співзасновником та фронтменом гурту «Мертвий півень», популярного протягом 90-х років. Гурт виконував пісні на вірші відомих українських поетів. За 30 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів. У 1998 році Місько Барбара переїхав до Харкова та грав у харківському театрі «Арабески». Одружений із режисеркою театру Світланою Олешко. Брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.

Нагадаємо, про смерть музиканта стало відомо 11 жовтня. Про смерть музиканта повідомила його дружина Світлана Олешко.

Нагадаємо, минулого тижня померла засновниця Музею історії українського жіночого руху. Ростислава Федак стояла у витоків найбільшої жіночої організації «Союз Українок»