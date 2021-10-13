У Харкові турагентство торгувало підробленими тестами на коронавірус

У Харківській області викрили туристичне агентство та медичну лабораторію, які фальсифікували результати ПЛР-тестів

За місяць ділки виготовляли близько 600 підроблених медичних документів

У Харкові працівників туристичного агентства та медичної лабораторії викрили в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Працівники турагентства пропонували клієнтам придбати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19 для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну, повідомили у Офісі генерального прокурора.

Клієнти перераховували гроші на картку працівників турагентства та відправляли фото закордонного паспорту. Документи надсилалися до медичної лабораторії, де виписувалися фальсифіковані результати ПЛР-тестів та вносилася недостовірна інформація в електронну систему охорони здоров'я, з якої вона потрапляла у додаток «Вдома».

За попередніми підрахунками, за місяць виготовлялося близько 600 підроблених медичних документів.

Під час обшуків у лабораторії, в офісі агентства та за місцями проживання фігурантів виявили та вилучили фальсифіковані довідки, комп’ютерну техніку, чорнові записи. Вирішується питання щодо повідомлення викритим особам про підозру.

Напередодні у Києві поліція затримала чоловіка, який продавав підроблені Covid-сертифікати.

Як повідомлялося, Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. Мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили документи та використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею.

Нещодавно СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів.

Також на Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати.

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