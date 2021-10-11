Пішов з життя відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень»

Наразі не повідомляється, що стало причиною смерті 49-річного музиканта

Сьогодні, 11 жовтня, на 50-му році життя раптово помер відомий львівський музикант Місько Барбара. Про це пише видання Тvoemisto з посиланням на дружину співака Світлану Олешко.

Наразі причина смерті невідома. Деталі про прощання повідомлять згодом.

Місько Барбара був співзасновником гурту «Мертвий півень», що виник у Львові у 1989 році. Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші відомих українських поетів. За 30 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів. Місько Барбара також паралельно грав у харківському театрі «Арабески».

Нагадаємо, минулого тижня померла засновниця Музею історії українського жіночого руху. Ростислава Федак стояла у витоків найбільшої жіночої організації «Союз Українок».



