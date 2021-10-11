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    Пішов з життя відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень»

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    Місько Барбара був співзасновником гурту &laquo;Мертвий півень&raquo; - Пішов з життя відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень»
    Місько Барбара був співзасновником гурту «Мертвий півень»
    фото з відкритих джерел

    Наразі не повідомляється, що стало причиною смерті 49-річного музиканта

    Сьогодні, 11 жовтня, на 50-му році життя раптово помер відомий львівський музикант Місько Барбара. Про це пише видання Тvoemisto з посиланням на дружину співака Світлану Олешко.

    Наразі причина смерті невідома. Деталі про прощання повідомлять згодом.

    Місько Барбара був співзасновником гурту «Мертвий півень», що виник у Львові у 1989 році. Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші відомих українських поетів. За 30 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів. Місько Барбара також паралельно грав у харківському театрі «Арабески».

    Нагадаємо, минулого тижня померла засновниця Музею історії українського жіночого руху. Ростислава Федак стояла у витоків найбільшої жіночої організації «Союз Українок».


    Теги: музика Львів смерть актор
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    Пішов з життя відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень»