Померла засновниця Музею історії українського жіночого руху

Ростислава Федак стояла у витоків найбільшої жіночої організації «Союз Українок»

У Львові на 89 році життя померла заступниця голови найбільшої жіночої організації «Союз Українок», директорка першого в Україні Музею історії українського жіночого руху Ростислава Федак.

«Дуже сумна новина. Померла пані Ростилава Федак. Ідейниця та керівниця «Союзу Українок» і просто чудова людина. Вічна пам'ять. Ідея музею, про який мріяла пані Ростилава, обов'язково буде продовжена», – повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко у Facebook.

Ростислава Федак (дівоче прізвище Телега) народилася 4 червня 1933 року у містечку Болехові Івано-Франківської області. Була почесною членкинею Всеукраїнської громадської організації «Союз Українок», почесною головою конкурсної комісії Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край», директоркою та фундаторкою Музею історії українського жіночого руху, керівницею авторської програми «Школа Шляхетних українок». Кілька років була головою секретаріату Союзу українок України.

У 2018 році нагороджена відзнакою Львівської міськради імені Олени Степанівни за внесок у відродження національних святинь і звичаїв, розвиток творчого потенціалу молоді.

«Пані Ростислава була неймовірною жінкою, яка вела за собою тисячі інших жінок. Добра, світла, ідейна, професійна. Вічна пам’ять», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня у Києві помер народний депутат. Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

За попередніми висновками судмедекспертів, смерть 33-річного чоловіка настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.