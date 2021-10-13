Пішов з життя найвідоміший львівський екскурсовод
Василь Радковець помер на 59 році життя
У Львові помер відомий екскурсовод, краєзнавець та батяр Василь Радковець. Його не стало на 59 році життя. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
Василь Радковець навчався у Львівській політехніці на інженера, а згодом почав проводити тематичні екскурсії Львовом. З 2017 року він працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.
Про смерть Василя Радковця пізно ввечері 12 жовтня повідомив його брат Іван Радковець.
«Львів покинув ще один батяр – Василь Радковець. «Старші люди повідают, а ти грай, музичко, грай, же батяри не вмирают, а живими йдут у рай», – написав Іван Радковець.
Василь був найстаршим братом у сім'ї відомих львівських екскурсоводів Петра та Івана Радковців. Він помер у віці 59 років. Причина смерті краєзнавця наразі невідома. Однак мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Радковець помер після важкої хвороби.
«Людина-бренд, людина-символ, людина-історія. Велика втрата. Сумуємо, співчуваємо рідним і близьким», – написав міський голова Андрій Садовий.
Парастас та чин похорону розпочнуться у четвер, 14 жовтня, о 11:00 в каплиці при Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на майдані святого Івана Павла II папи Римського.
Нагадаємо, 11 жовтня пішов з життя відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень».