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    Пішов з життя найвідоміший львівський екскурсовод

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    Після важкої хвороби перестало битися серце Василя Радковця - Пішов з життя найвідоміший львівський екскурсовод
    Після важкої хвороби перестало битися серце Василя Радковця
    Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

    Василь Радковець помер на 59 році життя

    У Львові помер відомий екскурсовод, краєзнавець та батяр Василь Радковець. Його не стало на 59 році життя. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

    Василь Радковець навчався у Львівській політехніці на інженера, а згодом почав проводити тематичні екскурсії Львовом. З 2017 року він працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.

    Про смерть Василя Радковця пізно ввечері 12 жовтня повідомив його брат Іван Радковець.

    «Львів покинув ще один батяр – Василь Радковець. «Старші люди повідают, а ти грай, музичко, грай, же батяри не вмирают, а живими йдут у рай», – написав Іван Радковець.

    Василь Радковець передчасно пішов з життя Фото: Загадки міста Лева
    Василь Радковець передчасно пішов з життя Фото: Загадки міста Лева

    Василь був найстаршим братом у сім'ї відомих львівських екскурсоводів Петра та Івана Радковців. Він помер у віці 59 років. Причина смерті краєзнавця наразі невідома. Однак мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Радковець помер після важкої хвороби.

    «Людина-бренд, людина-символ, людина-історія. Велика втрата. Сумуємо, співчуваємо рідним і близьким», – написав міський голова Андрій Садовий.

    Парастас та чин похорону розпочнуться у четвер, 14 жовтня, о 11:00 в каплиці при Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на майдані святого Івана Павла II папи Римського.

    Нагадаємо, 11 жовтня пішов з життя відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень».
    Теги: Андрій Садовий Львів смерть мер хвороби
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    Пішов з життя найвідоміший львівський екскурсовод