Пішов з життя найвідоміший львівський екскурсовод

У Львові помер відомий екскурсовод, краєзнавець та батяр Василь Радковець. Його не стало на 59 році життя. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Василь Радковець навчався у Львівській політехніці на інженера, а згодом почав проводити тематичні екскурсії Львовом. З 2017 року він працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.

Про смерть Василя Радковця пізно ввечері 12 жовтня повідомив його брат Іван Радковець.

«Львів покинув ще один батяр – Василь Радковець. «Старші люди повідают, а ти грай, музичко, грай, же батяри не вмирают, а живими йдут у рай», – написав Іван Радковець.