Справа Шеремета: суд відмовився звільнити Юлію Кузьменко з-під варти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захист підозрюваної просив змінити Кузьменко запобіжний захід і віддати її на поруки теперішніх і колишніх депутатів Верховної Ради

Апеляційний суд залишив у силі продовження арешту підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко до 25 липня

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко до 25 липня.

Про це оголосила головуюча суддя.

«Ухвалу Печерського суду від 26 травня залишити без змін, скаргу захисника Безпалого в інтересах Кузьменко залишити без задоволення», - сказала суддя.

Кузьменко хотіли взяти на поруки ряд осіб, серед яких – і народний депутат, лідер партії «Голос» Кіра Рудик.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

Зазначимо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, повідомив Леонід Маслов, керівник юридичної фірми «Сенс консалтинг», долученої до захисту Антоненка. «Змінена підозра, коротко. Мотив. Прибрали «ультранаціоналістичні ідеї», «велич арійської раси» та інший подібний треш. Тепер «невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту», - пояснив він.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав: якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.

Читайте також: