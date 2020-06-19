Сенцов, Балух та інші колишні політв’язні закликали владу припинити тиск на активістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція політв‘язнів проти політичних репресій Фото: Микола Карпюк

Колишні політв’язні закликали звільнити фігурантів справи Шеремета

У Києві колишні політв’язні закликали владу припинити політичний тиск на активістів.

Про це повідомляє Радіо Свобода Крим.Реалії.

Прес конференція відбулася в парку Шевченка. В ній брали участь Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Володимир Балух, Євген Панов, Володимир Перлів, Ігор Козловський, Микола Карпюк та Олександр Кольченко.

«Мені б дуже хотілося, щоб наша влада зосередилася нема на переслідування активістів або політиків, а на побудову незалежної судової системи. У нас там дуже великі проблеми, вона майже нереформована. На реформу прокуратури. Вона повинна бути незалежною, але зараз ці процеси зупинилися. На реформу поліції. За шість років змінилася назва, але по суті реформи немає», – наголосив Сенцов.

Учасники пресконференції також тримали банери з закликом звільнити фігурантів справи Шеремета.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

Зазначимо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, повідомив Леонід Маслов, керівник юридичної фірми «Сенс консалтинг», долученої до захисту Антоненка.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова.

Читайте також: