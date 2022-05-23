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    Події в Україні

    У Харкові рятувальники витягли з-під завалів понад 250 людей

    Від початку війни рятувальники&nbsp;розібрали завали на 98 об'єктах Харкова - У Харкові рятувальники витягли з-під завалів понад 250 людей
    Від початку війни рятувальники розібрали завали на 98 об'єктах Харкова

    З-під завалів будівель у Харкові було вилучено понад 150 тіл загиблих

    Із початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну рятувальники Харкова повністю розібрали завали на 98 об'єктах, зруйнованих внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник начальника Головного управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник, інформує «Інтерфакс-Україна».

    «У Харкові нашими підрозділами розібрано повністю 98 локацій, на яких є завали. На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих. Під час оперативно-рятувальних робіт нашими підрозділами було врятовано понад 250 осіб», – розповів він.

    За його словами, найбільш масовані обстріли в Харкові зазнавали Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт – райони, розташовані ближче до лінії зіткнення, до яких ворог міг дістати артилерією.

    Торяник повідомив також, що при виконанні загинули п’ять людей (два рятувальники, які приїхали гасити пожежу, що виникли через обстріл, і потрапили під повторний обстріл, а також три сапери), сім саперів було поранено.

    За словами Торяника, у перші дні війни сапери відпрацьовували по 100-120 заявок на день. За неповні три місяці вони здійснили загалом понад 4 тис. виїздів та знешкодили близько 3 тисяч вибухонебезпечних предметів.

    «На сьогодні у нас понад 2 тисячі заявок знайдених вибухонебезпечних предметів, які знаходяться на вулицях у будинках, – просто фізично наші (піротехніки. – Ред.) не встигають виїхати і все це ліквідувати», – сказав Торяник.

    Нагадаємо, увечері 20 травня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.

    Внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі Харкова.

    Теги: Харків росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові рятувальники витягли з-під завалів понад 250 людей