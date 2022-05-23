У Харкові рятувальники витягли з-під завалів понад 250 людей

З-під завалів будівель у Харкові було вилучено понад 150 тіл загиблих

Із початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну рятувальники Харкова повністю розібрали завали на 98 об'єктах, зруйнованих внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник начальника Головного управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник, інформує «Інтерфакс-Україна».

«У Харкові нашими підрозділами розібрано повністю 98 локацій, на яких є завали. На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих. Під час оперативно-рятувальних робіт нашими підрозділами було врятовано понад 250 осіб», – розповів він.

За його словами, найбільш масовані обстріли в Харкові зазнавали Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт – райони, розташовані ближче до лінії зіткнення, до яких ворог міг дістати артилерією.

Торяник повідомив також, що при виконанні загинули п’ять людей (два рятувальники, які приїхали гасити пожежу, що виникли через обстріл, і потрапили під повторний обстріл, а також три сапери), сім саперів було поранено.

За словами Торяника, у перші дні війни сапери відпрацьовували по 100-120 заявок на день. За неповні три місяці вони здійснили загалом понад 4 тис. виїздів та знешкодили близько 3 тисяч вибухонебезпечних предметів.

«На сьогодні у нас понад 2 тисячі заявок знайдених вибухонебезпечних предметів, які знаходяться на вулицях у будинках, – просто фізично наші (піротехніки. – Ред.) не встигають виїхати і все це ліквідувати», – сказав Торяник.

Нагадаємо, увечері 20 травня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.

Внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі Харкова.