  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Запоріжжя: в окупованих населених пунктах росіян уже більше, ніж місцевих жителів

    Росіяни окупували частину Запорізької області - Запоріжжя: в окупованих населених пунктах росіян уже більше, ніж місцевих жителів
    Росіяни окупували частину Запорізької області

    Російські військові грабують будинки мешканців Запорізької області, які покинули свої домівки

    В окупованих населених пунктах Запорізької області зростає кількість російських військових. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    Так, у селі Новогорівка Василівського району мешканці повідомляють про збільшення кількості російських військових. Окупанти засіли в школі та будинку культури.

    Така ж ситуація у селі Інженерне Пологівського району.

    У Гусарці росіяни розселилися у покинутих будинках, провели обхід, після чого пограбували будинки, з яких виїхали власники.

    У Василівці кількість військових РФ вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з будинків усе, що їм до смаку.

    Як повідомлялося, американські аналітики кажуть, що окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

    Відзначається висока концентрація російських окупантів в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що, на думку аналітиків, може вказувати на те, що ворог готується до продовження наступу на Гуляйполе.

    22 травня війська загарбників випустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл Запорізької області. Попередньо, є постраждалі.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Запоріжжя: в окупованих населених пунктах росіян уже більше, ніж місцевих жителів