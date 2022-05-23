Запоріжжя: в окупованих населених пунктах росіян уже більше, ніж місцевих жителів

Російські військові грабують будинки мешканців Запорізької області, які покинули свої домівки

В окупованих населених пунктах Запорізької області зростає кількість російських військових. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Так, у селі Новогорівка Василівського району мешканці повідомляють про збільшення кількості російських військових. Окупанти засіли в школі та будинку культури.

Така ж ситуація у селі Інженерне Пологівського району.

У Гусарці росіяни розселилися у покинутих будинках, провели обхід, після чого пограбували будинки, з яких виїхали власники.

У Василівці кількість військових РФ вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з будинків усе, що їм до смаку.

Як повідомлялося, американські аналітики кажуть, що окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

Відзначається висока концентрація російських окупантів в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що, на думку аналітиків, може вказувати на те, що ворог готується до продовження наступу на Гуляйполе.

22 травня війська загарбників випустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл Запорізької області. Попередньо, є постраждалі.