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    Окупанти на Донбасі стріляли поблизу Шумів

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    Бойових втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає - Окупанти на Донбасі стріляли поблизу Шумів
    Бойових втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає

    Бойовики вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 9 жовтня, обстріляли українських захисників у районі населеного пункту Шуми. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Зазначається, що ворог порушив режим припинення вогню, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

    «Бойових втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає. Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні дії противника не відкривали», – йдеться у повідомленні.

    У пресцентрі інформують, що військовослужбовці Збройних сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі поблизу Болотеного та Майорська, а в районі населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка осередки загорання вже локалізовано.

    Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 8 гектарів території та передано на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

    Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 1 будинок, на 9 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

    Як повідомлялося, минулої доби бойовики тричі порушили «режим тиші».

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