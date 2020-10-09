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    Пожежа на трасі під Києвом: рятувальники повідомили деталі

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    Автомобіль згорів майже вщент - Пожежа на трасі під Києвом: рятувальники повідомили деталі
    Автомобіль згорів майже вщент
    Фото: ДСНС

    На Новообухівському шосе згорів автомобіль Ford Connect

    8 жовтня о 23:19 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на 50 км Новообухівського шосе.

    До місця виклику було направлено черговий караул 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання автомобіля Ford Connect.

    Пожежу було локалізовано о 23:48 та ліквідовано о 00:04. 

    На місці працювала 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Раніше у соцмережі було оприлюднено відео пожежі в автомобілі на трасі під Києвом.

    пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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