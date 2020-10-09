Пожежа на трасі під Києвом: рятувальники повідомили деталі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль згорів майже вщент Фото: ДСНС

На Новообухівському шосе згорів автомобіль Ford Connect

8 жовтня о 23:19 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на 50 км Новообухівського шосе.

До місця виклику було направлено черговий караул 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання автомобіля Ford Connect.

Пожежу було локалізовано о 23:48 та ліквідовано о 00:04.

На місці працювала 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Раніше у соцмережі було оприлюднено відео пожежі в автомобілі на трасі під Києвом.