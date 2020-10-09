Пожежа на трасі під Києвом: рятувальники повідомили деталі
На Новообухівському шосе згорів автомобіль Ford Connect
8 жовтня о 23:19 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на 50 км Новообухівського шосе.
До місця виклику було направлено черговий караул 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання автомобіля Ford Connect.
Пожежу було локалізовано о 23:48 та ліквідовано о 00:04.
На місці працювала 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Раніше у соцмережі було оприлюднено відео пожежі в автомобілі на трасі під Києвом.