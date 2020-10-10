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    Доба на Донбасі: бойовики один раз порушили «режим тиші»

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    Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було - Доба на Донбасі: бойовики один раз порушили «режим тиші»
    Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було

    Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували

    Минулої доби, 9 жовтня, бойовики один раз порушили «режим тиші» на Донбасі.

    Про це повідомили  у штабі ООС.

    «Упродовж минулої доби, 9 жовтня, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, у районі відповідальності Оперативно–тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Шуми ворог здійснив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

    Зокрема, від початку поточної доби, 10 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «По всій лінії розмежування спостерігається тиша«, – повідомили у штабі.

    «Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь–які зміни оперативної обстановки«, – йдеться у повідомленні військовослужбовців.

    У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

    «Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей. Так, вчора Об’єднані сили локалізували пожежі у районах населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час, остаточно ліквідовано осередки загорання, а поблизу Болотеного наші воїни продовжують боротьбу з вогнем й досі», – повідомили у штабі ООС.

    ДСНС час
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