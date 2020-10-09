Шмигаль закликав владу Києва та Харкова самостійно посилити карантин



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Прем'єр закликав владу Києва та Харкова самостійно посилити карантин

З понеділка Київ та Харків будуть віднесені до «помаранчевої» зони карантину, а Суми перебуватимуть у «червоній»

Комісія техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повинні самостійно посилити протиепідемічні заходи у Києві та Харкові.

Про це у своєму Telegram каналі заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

«На засіданні Державної комісії ТЕБ та НС дали низку доручень. Також закликав комісії ТЕБ та НС у місті Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи, оскільки в місцевої влади є достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення Covid–19», – йдеться у дописі.

Шмигаль доручив головам обласних та Київської міськдержадміністрації, керівникам департаментів охорони здоров'я до 30 жовтня забезпечити подачею кисню ліжкомісця.

Крім того, прем'єр доручив Міністерству охорони здоров'я відпрацювати варіанти розгортання додаткових ліжок поза лікарнями і швидкого централізованого підведення до них кисню.

Сьогодні, 9 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей – 5 804.

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