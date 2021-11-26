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    У Хмельницькому на кладовищі молодь відкрила кафе та кінозал (відео)

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    Ініціаторами відкриття стала парафіяльна молодь - У Хмельницькому на кладовищі молодь відкрила кафе та кінозал (відео)
    Ініціаторами відкриття стала парафіяльна молодь
    фото скріншот відео

    За напої немає фіксованої ціни, люди дають, скільки можуть

    На кладовищі у Хмельницькому облаштували кав’ярню, де можна не лише посмакувати напоями, а й подивитися фільм. У церковній крамниці поставили кавомашину, а в підвалі монастиря влаштовують кінопокази, повідомляє «Суспільне».

    У костелі святої Анни біля кладовища облаштували кав’ярню. Ініціаторами відкриття стала парафіяльна молодь.

    «Люди спочатку якось заходили, якось спокійно так, а вам тут не моторошно? А як ви взагалі себе тут відчуваєте? Ми типу говоримо, що нам тут добре, що ми звикли, що ми не бачимо нічого страшного в тому, що навколо є кладовище», – розповіла засновниця кав'ярні Вероніка Франчук.

    Зазначається, що на кладовище приходять і студенти. За їхніми словами, це ідеальне місце для «дистанціонки».

    Дозвілля на кладовищі – безкоштовне. Навіть кава фінансується з приходу. За напій немає фіксованої ціни – люди дають, скільки можуть.

    Нагадаємо, Львівська кав'ярня креативно посміялася над проросійськими бойовиками з Донбасу. Так, заклад постелив під ноги відвідувачів прапор так званої «ДНР».

    Теги: церква студенти Хмельницький молодь
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    У Хмельницькому на кладовищі молодь відкрила кафе та кінозал (відео)