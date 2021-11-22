Австралія вперше з початку пандемії відкриє кордони: кому дозволять в'їзд

З березня 2020 року в Австралії діють одні з найсуворіших прикордонних правил у світі

Уряд Австралії чекає на повернення кваліфікованих робітників та студентів

Австралія вперше з початку пандемії коронавірусу відкриває свої кордони. З 1 грудня до країни зможуть потрапити власники віз, які щепилися від Covid-19. Про це пише The Guardian.

«Повернення кваліфікованих робітників та студентів до Австралії – важлива віха на нашому шляху повернення до буденності», – заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Зокрема, до списку категорій громадян, яким дозволили в'їзд на територію Австралії входять:

власники студентської візи,

трудові мігранти,

особи, яким можна перебувати в Австралії за сімейними обставинами.

Разом з тим, з 1 грудня Австралія також відкриє кордони для повністю щеплених від коронавірусу громадян із Японії та Південної Кореї. Вказано, що туристи з цих країн можуть, за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту, не проходити карантин після перетину кордону.

Як відомо, з березня 2020 року в Австралії діють одні з найсуворіших прикордонних правил у світі, зокрема, країна повністю закрила свої кордони для іноземних туристів.

Нагадаємо, Австрія першою з країн ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив, що країна введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від Covid-19. Він уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

Також із понеділка Словаччина вводить локдаун для невакцинованих громадян.

Ще стало відомо, що Угорщина введе обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.