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    Австралія вперше з початку пандемії відкриє кордони: кому дозволять в'їзд

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    З березня 2020 року в Австралії діють одні з найсуворіших прикордонних правил у світі - Австралія вперше з початку пандемії відкриє кордони: кому дозволять в'їзд
    З березня 2020 року в Австралії діють одні з найсуворіших прикордонних правил у світі
    фото: anadolu

    Уряд Австралії чекає на повернення кваліфікованих робітників та студентів

    Австралія вперше з початку пандемії коронавірусу відкриває свої кордони. З 1 грудня до країни зможуть потрапити власники віз, які щепилися від Covid-19. Про це пише The Guardian.

    «Повернення кваліфікованих робітників та студентів до Австралії – важлива віха на нашому шляху повернення до буденності», – заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

    Зокрема, до списку категорій громадян, яким дозволили в'їзд на територію Австралії входять:

    • власники студентської візи,
    • трудові мігранти,
    • особи, яким можна перебувати в Австралії за сімейними обставинами.

    Разом з тим, з 1 грудня Австралія також відкриє кордони для повністю щеплених від коронавірусу громадян із Японії та Південної Кореї. Вказано, що туристи з цих країн можуть, за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту, не проходити карантин після перетину кордону.

    Як відомо, з березня 2020 року в Австралії діють одні з найсуворіших прикордонних правил у світі, зокрема, країна повністю закрила свої кордони для іноземних туристів.

    Нагадаємо, Австрія першою з країн ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив, що країна введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від Covid-19. Він уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

    Також із понеділка Словаччина вводить локдаун для невакцинованих громадян.

    Ще стало відомо, що Угорщина введе обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.

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    Теги: Австралія візи студенти карантин вакцинація трудові мігранти кордон коронавірус
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    Австралія вперше з початку пандемії відкриє кордони: кому дозволять в'їзд