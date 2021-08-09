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    У Львові кав'ярня постелила прапор бойовиків замість килимка (фото)

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    Цей прапор там, де має бути&nbsp; - У Львові кав'ярня постелила прапор бойовиків замість килимка (фото)
    Цей прапор там, де має бути 
    Колаж 24 каналу

    Відвідувачі оцінили креативний жест

    Львівська кав'ярня креативно посміялася над проросійськими бойовиками з Донбасу. Так, заклад постелив під ноги відвідувачів прапор так званої «ДНР». Про це пише телеграм-канал «Останній блокпост»

    Витерти ноги об прапор російських найманців можна на вулиці Городоцькій, 23. Місцеві мешканці дуже радіють від такого атрибута кав'ярні.

    «Прапор фейкової республіки саме там де і має бути. Він використовується за призначенням», – мовиться у повідомленні.

    Заклад «Кава Мілітарі» у Львові відкрили ветерани Ігор Фльорко та Ростислав Грицьків. На сторінці кав'ярні в інстаграмі зазначили, що відкриття закладу мережі Ukrainian Military Coffee відбулося 8 серпня.

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    Публикация от Кава з історією (@ukrainian.military.coffee)

    Всі кав'ярні Ukrainian Military Coffee:

    • щомісяця віддають частину прибутку на українську армію,
    • поширюють ідеї українського націоналізму та військової звитяги,
    • використовують якісну арабіку.
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    Теги: ДНР Львів прапор жест
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    У Львові кав'ярня постелила прапор бойовиків замість килимка (фото)