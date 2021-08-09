У Львові кав'ярня постелила прапор бойовиків замість килимка (фото)
Відвідувачі оцінили креативний жест
Львівська кав'ярня креативно посміялася над проросійськими бойовиками з Донбасу. Так, заклад постелив під ноги відвідувачів прапор так званої «ДНР». Про це пише телеграм-канал «Останній блокпост»
Витерти ноги об прапор російських найманців можна на вулиці Городоцькій, 23. Місцеві мешканці дуже радіють від такого атрибута кав'ярні.
«Прапор фейкової республіки саме там де і має бути. Він використовується за призначенням», – мовиться у повідомленні.
Заклад «Кава Мілітарі» у Львові відкрили ветерани Ігор Фльорко та Ростислав Грицьків. На сторінці кав'ярні в інстаграмі зазначили, що відкриття закладу мережі Ukrainian Military Coffee відбулося 8 серпня.
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Всі кав'ярні Ukrainian Military Coffee:
- щомісяця віддають частину прибутку на українську армію,
- поширюють ідеї українського націоналізму та військової звитяги,
- використовують якісну арабіку.
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