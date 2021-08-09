У Львові кав'ярня постелила прапор бойовиків замість килимка (фото)

Цей прапор там, де має бути

Відвідувачі оцінили креативний жест

Львівська кав'ярня креативно посміялася над проросійськими бойовиками з Донбасу. Так, заклад постелив під ноги відвідувачів прапор так званої «ДНР». Про це пише телеграм-канал «Останній блокпост»

Витерти ноги об прапор російських найманців можна на вулиці Городоцькій, 23. Місцеві мешканці дуже радіють від такого атрибута кав'ярні.

«Прапор фейкової республіки саме там де і має бути. Він використовується за призначенням», – мовиться у повідомленні.

Заклад «Кава Мілітарі» у Львові відкрили ветерани Ігор Фльорко та Ростислав Грицьків. На сторінці кав'ярні в інстаграмі зазначили, що відкриття закладу мережі Ukrainian Military Coffee відбулося 8 серпня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кава з історією (@ukrainian.military.coffee)

Всі кав'ярні Ukrainian Military Coffee:

щомісяця віддають частину прибутку на українську армію,

поширюють ідеї українського націоналізму та військової звитяги,

використовують якісну арабіку.

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