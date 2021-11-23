Спалити російську церкву і підставити Епіфанія. Суд покарав чоловіка, який виконав замовний теракт

Мешканця Запорізької області засудили за організацію терористичного акту з політичною метою

Ленінський районний суд Запоріжжя призначив сім років позбавлення волі місцевому мешканцю, який готував терористичний акт у Запоріжжі взимку 2019 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 18 жовтня.

За даними досудового розслідування, на початку лютого 2019 року на обвинуваченого вийшов бойовик «ДНР». За грошову винагороду він запропонував інсценувати напади на Церкву Московського патріархату в Україні з боку мирян новоствореної Православної церкви України, яку очолив митрополит Епіфаній. Крім цього, терорист поставив обов`язкову умову: готовий заплатити 30 тис. грн, якщо кадри нападу на релігійну споруду отримають розголос у засобах масової інформації. Після чого обвинувачений погодився.

Для виконання завдання пособник терориста підшукав двох знайомих, котрі за 15 тис. грн погодилися підпалити храм Апостола Іоанна Богослова Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату (Запоріжжя, вулиця Товариська, 76). За день до злочину обвинувачений передав їм завдаток на суму 280 грн.

Храм Московської церкви у Запоріжжі, який планувалося підпалити

Вночі 16 лютого 2019 року обоє виконавців прибули до будівлі храму. За попередньою домовленістю, вони мали полити стіну церкви бензином і підпалити, зняти відео та переслати цей відеофайл обвинуваченому. Однак один із виконавців в останній момент передумав підпалювати храм. Замість цього на пустирі знайшов ганчірку, обмотав нею гілку, зробивши таким чином смолоскип, підпалив і зняв відео, як вона горить на фоні стіни церкви. Після цього обох виконавців викрили співробітники СБУ.

Під час допиту в суді обвинувачений вини не визнав. Він підтвердив, що йому зателефонував знайомий і попросив за винагороду зімітувати підпал церкви. Далі чоловік вийшов на двох знайомих, котрі погодилися виконати його прохання. Також він підтвердив, що його знайомий (бойовик «ДНР» – «Главком») перерахував на картку іншої особи $500 і 2 тис. грн за реалізацію плану з імітації підпалу. Тому обвинувачений просив суд виправдати його, адже церкві не було завдано збитків.

Його спільники у суді розповіли, що домовленість була підпалити саме церкву Московського патріархату. Додали, що вибір церкви саме Московського патріархату був викликаний тим, що це було актуальним питанням на той час у зв'язку з наданням Томосу Православній церкві України.

Крім цього, суд допитав колишню дружину бойовика «ДНР», який стояв за вказаною організацією підпалу храму в Запоріжжі. З її слів, колишній чоловік мешкає у Донецькій області і служить у лавах «ДНР».

Суд дійшов висновків, що вина обвинуваченого є доведеною. Отже, він своїми діями скоїв закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту, який створював небезпеку заподіяння значної майнової шкоди з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Також суд залишив обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили.

Як повідомляв «Главком», 22 листопада Служба безпеки України затримала у Донецькій області одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року. Зазначається, що зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої ДНР. Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань.