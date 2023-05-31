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У Ялті окупанти вигадали новий спосіб помститися українцям, які не взяли паспорти РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Ялті окупанти вигадали новий спосіб помститися українцям, які не взяли паспорти РФ
Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року
фото з відкритих джерел

Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню  окупованих територій у різний спосіб

В Ялті в анексованому Криму російська окупаційна влада вигадала, як покарати громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, окупанти незаконно відбирають нерухоме майно у громадян України.

До таких осель заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ.

Генштаб ЗСУ зазначає, що загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. Зокрема, у Станиці Луганській працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окупованому Криму.

До цього Росія не одноразово шантажувала Зеленського цією квартирою. Зокрема, у березні 2022 року «влада» окупованого Криму заявила про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, було названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

Триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

Теги: Крим окупанти росія війна нерухомість

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