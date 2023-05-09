Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вигадала, як пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ вигадала, як пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях
Кремль тисне на гауляйтерів та колаборантів, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації
фото ілюстративне

Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини навмисно псують українські паспорти на блокпостах. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

«Таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі московське керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів на окупованих територіях, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації.

«Спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель. Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили», – додали в Центрі.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення бути обережним та не давати окупантам можливості вас затримувати.

Раніше Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.

Теги: паспорт війна росія Херсонщина колабораціонізм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ прискорено проводить примусову паспортизацію на окупованих територіях
Окупанти жорстко карають українців, що відмовилися від паспорта РФ
6 травня, 06:55
Наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги
Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців
5 травня, 08:16
Посадовці закликають українців на окупованих територіях піклуватися про свою безпеку та брати паспорти РФ, якщо це допоможе уникнути репресій
Що робити українцям на окупованих територіях з паспортами РФ? Лубінець посперечався з Верещук
3 травня, 11:20

Події в Україні

Як впливає обстріл фосфорними бомбами на ситуацію в Бахмуті: роз'яснення ЗСУ
Як впливає обстріл фосфорними бомбами на ситуацію в Бахмуті: роз'яснення ЗСУ
РФ вигадала, як пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях
РФ вигадала, як пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях
Як відбувається «евакуація» окупантів з Енергодара: дані від мера
Як відбувається «евакуація» окупантів з Енергодара: дані від мера
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа
На Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На Донеччині загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
У Львові прихильники музики Лепса отримали повістки
У Львові прихильники музики Лепса отримали повістки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
20K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
16K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
13K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
11K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
8188
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту