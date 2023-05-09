РФ вигадала, як пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях

Кремль тисне на гауляйтерів та колаборантів, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації

Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини навмисно псують українські паспорти на блокпостах. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі московське керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів на окупованих територіях, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель. Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили», – додали в Центрі.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення бути обережним та не давати окупантам можливості вас затримувати.

Раніше Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.