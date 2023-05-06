Окупанти жорстко карають українців, що відмовилися від паспорта РФ

Окупанти примусово виселяють громадян із власних осель

Російські окупанти продовжують проведення примусової паспортизації, жорстоко поводячись із людьми, що відмовляються від документів РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, у місті Старобільськ Луганської області українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти примусово виселяють із власних осель.

«Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти», - повідомив Генштаб ЗСУ.

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Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.

Як відомо, російські загарбники примусово видають паспорти РФ мешканцям тимчасово окупованих територій, аби узаконити репресії проти українців.

Раніше Офіс президента пояснив, чи брати українцям на окупованих територіях паспорти РФ.