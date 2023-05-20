Примусова паспортизація мешканців Каховки: окупанти перейшли до залякування

Щоб пришвидшити процес паспортизації, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в окупованій Каховці Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 травня.

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Щоб пришвидшити процес паспортизації, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи. Проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації.

Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.

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Як повідомлялося, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини навмисно псують українські паспорти на блокпостах, щоб пришвидшити темпи паспортизації.

Раніше Міноборони України розкрило мету примусової паспортизації, що проводять окупанти.

Нагадаємо, триває 451-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.