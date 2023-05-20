Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Примусова паспортизація мешканців Каховки: окупанти перейшли до залякування

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Примусова паспортизація мешканців Каховки: окупанти перейшли до залякування
Окупанти намагаються пришвидшити процес паспортизації жителів захоплених територій України
фото ілюстративне

Щоб пришвидшити процес паспортизації, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в окупованій Каховці Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 травня. 

Щоб пришвидшити процес паспортизації, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи. Проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації.

Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.

Як повідомлялося, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини навмисно псують українські паспорти на блокпостах, щоб пришвидшити темпи паспортизації.

Раніше Міноборони України розкрило мету примусової паспортизації, що проводять окупанти.

Нагадаємо, триває 451-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

Теги: окупанти війна Херсонщина росія паспорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ
Примусова паспортизація підлітків: окупанти вигадали цинічний спосіб
5 травня, 05:54
Наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги
Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців
5 травня, 08:16
Кремль тисне на гауляйтерів та колаборантів, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації
РФ вигадала, як пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях
9 травня, 16:08

Події в Україні

Нічний терор: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Нічний терор: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Гауляйтер Балицький зізнався у мінуванні рашистами полів під Мелітополем
Гауляйтер Балицький зізнався у мінуванні рашистами полів під Мелітополем
Атака дронів на Київ і нова військова допомога від США: головне за ніч
Атака дронів на Київ і нова військова допомога від США: головне за ніч
Примусова паспортизація мешканців Каховки: окупанти перейшли до залякування
Примусова паспортизація мешканців Каховки: окупанти перейшли до залякування
На окуповану територію Запорізької області прибули «кадировці»
На окуповану територію Запорізької області прибули «кадировці»
Успішні контратаки руйнують мрії окупантів оточити ЗСУ в Бахмуті: оцінка ISW
Успішні контратаки руйнують мрії окупантів оточити ЗСУ в Бахмуті: оцінка ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Кремль знайшов нових ворогів для росіян
52K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
32K
Москва, Кремль... маразм міцнішає
31K
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше
21K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
18K
Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Сьогодні, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту