Окупанти заявили, що привласнили квартиру Зеленської в Криму (відео)

Ймовірно, йдеться про квартиру, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор»

Російські загарбники заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окуповано Криму. Про це заявив повідомив очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні у нас на сесію йде чергова сесія майна: банківські структури, квартира «наркомана» Зеленського та інше майно», – заявив Аксьонов.

Йдеться, нагадаємо, про квартиру, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор» за однією адресою з пам'ятником національного значення України – Лівадійським палацом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційно пентхаус площею 129,8 м² належить дружині Володимира Зеленського Олені Зеленській.

До цього Росія не одноразово шантажувала Зеленського цією квартирою.

Зокрема, у березні 2022 року «влада» окупованого Криму заявила про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, було названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом Комуністична партія Росії запропонувала «компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії» – зокрема, забрати у дружини президента України Олени Зеленської квартиру в окупованому Криму.