Окупанти в Криму знайшли спосіб помститися Зеленському: націоналізують квартиру

«Квартиру Зеленського я б забрала»

Російська «влада» окупованого Криму заявляє про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії. Про це пише «Крим. Реалії».

Про плани щодо «націоналізації» майна українських громадян у окупованому Криму підконтрольна Москві місцева влада заговорила у розпал війни Росії проти України. Підтримку громадянами України своєї країни кримська влада вважає «зрадою» і має намір залучати російські спецслужби до визначення переліку людей, чиє майно необхідно через це «націоналізувати».

«Націоналізацію» власності в Криму тих, хто підтримує Україну під час військового вторгнення Росії, анонсував російський так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

«За тими, хто веде таку роботу, – вважаємо, що нині ця зрада є відкритим текстом… Звичайно, 100% такі рішення (про «націоналізацію» майна – ред.) ухвалимо. З колегами з ФСБ ми всю ситуацію вивіряємо за всіма персонажами», – заявив він на виїзній нараді в Ялті 23 березня.

Аксьонов стверджує, що потенційні об'єкти, яких може торкнутися «націоналізація», вже визначено.

Прізвищ власників нерухомості, яке планують «націоналізувати», він не уточнив. Серед тих, кого це може торкнутися, названо президента України Володимира Зеленського, сім'я якого володіє квартирою на південному березі Криму.

Пропозицію «націоналізувати» квартиру сім'ї Володимира Зеленського в Лівадії та віддати її біженцям із окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України озвучила російським ЗМІ так звана голова російської адміністрації Ялти Яніна Павленко.

«Хоча ми націоналізацією квартир українських чиновників не займаємося, але ось квартиру Зеленського я б із задоволенням забрала та віддала біженцям із Донбасу, які днями заїхали до Ялти. Поки що це приватна власність, але у разі націоналізації я особисто клопотатиму перед головою республіки (Сергієм Аксьоновим – ред.) про передачу житла дітям із «ДНР». Дуже сподіваюся на позитивний результат», – заявила вона.

Йдеться, нагадаємо, про квартиру, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор» за однією адресою з пам'ятником національного значення України – Лівадійським палацом.

Офіційно пентхаус площею 129,8 кв. метри належить дружині Володимира Зеленського Олені Зеленській.

Ще торік Сергія Аксьонов називав Володимира Зеленського «законослухняним та дисциплінованим» платником за квартиру. А вже у грудні минулого року Аксьонов загрожував Зеленському судами через нібито борги за комунальні послуги у лівадійській квартирі.

Нагадаємо, раніше влада України ухвалила закон, що дозволяє примусово вилучати об'єкти власності Росії та її резидентів у країні без компенсації «через громадську необхідність», у тому числі військову. Таку норму було прийнято у владі України у зв'язку з військовим вторгненням Росії.

Згодом НАЗК склало список на націоналізацію майна РФ в Україні: всього 21 компанія.