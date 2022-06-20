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    Події в Україні

    У кафе окупованого Херсона розстріляно російських окупантів

    У тимчасово окупованому Херсоні невідомі розстріляли російських військових, які прийшли до кафе за шашликом - У кафе окупованого Херсона розстріляно російських окупантів
    У тимчасово окупованому Херсоні невідомі розстріляли російських військових, які прийшли до кафе за шашликом
    фото з відкритих джерел

    Поранений рашист в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму

    В одному з кафе тимчасово окупованого Херсона були розстріляні двоє російських військових, один дістав поранення. Про це повідомило пише ОК «Південь» у Facebook.

    «Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик.

    Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги.

    Два чеки по 200, та 1 – 300 … яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що фермери на Херсонщині розстріляли окупантів, які прийшли їх грабувати.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна харчування окупація #stoprussia
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    У кафе окупованого Херсона розстріляно російських окупантів