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    Події в Україні

    Херсонщина: ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони

    Херсонщина: ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони
    фото: Генштаб ЗСУ

    Біля Софіївки і села Давидів Брід були контрнаступальні дії

    Воїни ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони в Херсонській області. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу «Еспресо».

    Російська армія зараз зміцнюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу. «У Новій Каховці три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога», – розповів він

    Хлань зазначив, що біля Софіївки і села Давидів Брід були контрнаступальні дії. «Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець», – сказав Хлань.

    Він додав, що у Херсонській області Збройні сили України мають перевагу над окупаційними військами.

    Нагадаємо, за повідомленням Інститут вивчення війни, Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі.

    Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Херсонщина: ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони