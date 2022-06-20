Херсонщина: ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони

Біля Софіївки і села Давидів Брід були контрнаступальні дії

Воїни ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони в Херсонській області. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу «Еспресо».

Російська армія зараз зміцнюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу. «У Новій Каховці три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога», – розповів він

Хлань зазначив, що біля Софіївки і села Давидів Брід були контрнаступальні дії. «Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець», – сказав Хлань.

Він додав, що у Херсонській області Збройні сили України мають перевагу над окупаційними військами.

Нагадаємо, за повідомленням Інститут вивчення війни, Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі.

Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.