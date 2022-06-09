Фермери на Херсонщині розстріляли окупантів, які прийшли їх грабувати – ЗМІ

Російські військові на окупованій Херсонщині крадуть у агропідприємств техніку та урожай

На території тимчасово окупованої Херсонщини фермери розстріляли російських військових, які приїхали до них, щоб змусити продати врожай за низькими цінами та викрасти сільськогосподарську техніку. Про це повідомляє видання «Телеграф».

Видання зазначає, що журналістам про випадок розповіли самі фермери, які попросили не зазначати їхніх імен та місцеперебування. Окупанти приїхали до них озброєними та вимагали віддати ключі від комбайна. Під час сутички підприємці, за їхніми словами, застрелили двох росіян, а ще декількох поранили.

«Вони були у військовій формі, сказали, що забирають техніку «на потреби армії». Коли ми не погодилися, то почали ще більше «бикувати». Охорона не злякалася, відкрила вогонь. Двоє «200-х», ще парочка «300-х» втекли. Чекаємо на нові візити», – розповів підприємець.

Херсонські фермери кажуть, що їх дедалі активніше схиляють до продажу готової продукції за низькими цінами та намагаються змусити вирощувати новий урожай.

«Нам прямо кажуть – або саджаєте ви, або саджаємо ми (вас до в’язниці – ред.). Ми бачимо, що вони тут нічого не робитимуть. Вони вміють тільки грабувати та знищувати. Ми поки не знаємо, як бути, намагаємось об’єднатися і чекаємо на звільнення. Ті, хто більший, може хоча б вести якийсь діалог, а дрібні фермери в селах страждають куди більше, у них можуть просто забрати зерно чи овочі, нічого не питаючи», – каже фермер.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що наші Збройні сили на Херсонщині пішли в контрнаступ. Українські бійці завдали втрат ворогу. За словами Арестовича, відбулась зміна характеру війни – росіяни втрачають сили та можливості. Поки вороги це роблять, їм однаково треба виконувати основні завдання й це дуже неприємна для них історія.

Також, за інформацією ЗМІ, Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. До обласного центру залишається 15 км.